В Челябинске экс-начальник спецбольницы ГУФСИН Архипов получил срок за взятки

Суд признал бывшего начальника специальной туберкулезной больницы №3 ГУФСИН по Челябинской области Евгения Архипова виновным в получении двух взяток и двух случаях превышения должностных полномочий.
Взятки экс-сотруднику ГУФСИН передавали заключенные. В ответ начальник улучшал им условия содержания и помогал в оформлении условно-досрочного освобождения.
Осенью 2025 года Евгения Архипова задержали сотрудники ФСБ и с ГУСБ ФСИН.
Теперь его приговорили к 5 годам заключения в колонии общего режима, оштрафовали на 450 тыс. рублей, лишили звания подполковника внутренней службы, а вдобавок на 4 года запретили занимать руководящие должности на госслужбе.
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