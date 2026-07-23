В Челябинске экс-начальник спецбольницы ГУФСИН Архипов получил срок за взятки

Фото: Читатель КП

Суд признал бывшего начальника специальной туберкулезной больницы №3 ГУФСИН по Челябинской области Евгения Архипова виновным в получении двух взяток и двух случаях превышения должностных полномочий.

Взятки экс-сотруднику ГУФСИН передавали заключенные. В ответ начальник улучшал им условия содержания и помогал в оформлении условно-досрочного освобождения.

Осенью 2025 года Евгения Архипова задержали сотрудники ФСБ и с ГУСБ ФСИН.

Теперь его приговорили к 5 годам заключения в колонии общего режима, оштрафовали на 450 тыс. рублей, лишили звания подполковника внутренней службы, а вдобавок на 4 года запретили занимать руководящие должности на госслужбе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.