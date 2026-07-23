Мужчина погиб при пожаре в Челябинской области

Погиб 52-летний мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Симе произошел пожар в многоэтажке на улице Кирова.

Спасателям удалось эвакуировать из дома 12 человек, в том числе пятерых детей. Но без жертв все равно не обошлось.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— В задымленной квартире на третьем этаже обнаружен мужчина 1974 года рождения без признаков жизни, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь охватил 4 квадратных метра, его потушили. Причину происшествия пока выясняют эксперты.

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