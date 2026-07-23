Осень наступит раньше: в Челябинской области внезапно вырос редкий вид гриба

Фото: Никита Лисовский

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области обнаружили редкие грибы, внешне похожие на спагетти. Как сообщает pchela.news, обычно этот вид начинает расти в начале сентября, однако на этот раз его нашли в разгар лета.

Необычные грибы выросли в старых еловых посадках. Из-за длинных тонких плодовых тел они напоминают спагетти. Макрофитула стройная пополнила список грибов, которые встречаются на территории «Таганая».

В пресс-службе нацпарка отметили, что появление «грибных спагетти» летом может быть признаком ранней осени в Челябинской области. Несмотря на необычный вид, эти грибы считаются съедобными, хотя выраженным вкусом и ароматом не отличаются.

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