В Челябинске монтажники спустили 60-тонный ротор в котлован будущего метротрама

Фото: Олег Каргаполов

В Челябинке готовятся копать метротрамвайный тоннель от улицы Косарева. В стартовом котловане создали железобетонное основание, а теперь на нам монтируют огромный тоннелепроходческий комплекс. Накануне в яму опустили 60-тонный ротор – основную деталь головной части комплекса.

Чтобы поднять огромный ротор, потребовался мощный 500-тонный кран. Затем деталь перевернули в правильное положение и, соблюдая максимальную точность, поместили на нужное место на десятиметровой глубине, чтобы скрепить с уже собранным там оборудованием.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, далее специалисты займутся пусконаладочными работами. А начать прокладывать тоннель рассчитывают течение двух недель.

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