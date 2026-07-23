Прогресс в экологии? Российские ученые смогут очистить разливы нефти с помощью бактерий

Фото: Сургутский госуниверситет

Ученые Сургутского государственного университета выяснили, что почву после разливов нефти можно быстрее очищать с помощью естественных бактерий, если использовать аммиачную селитру. Как сообщает издание informugra.ru, именно она оказалась самой эффективной «подкормкой» для микроорганизмов, которые разлагают нефть.

– Разливы нефти – это проблема, последствия которой сохраняются на десятилетия. Почва на Севере пористая, как губка, и впитывает нефть так, что обычные методы очистки почти не работают, – сообщили в пресс-службе университета.

Сейчас специалисты готовятся проверить исследование в условиях, близких к реальным. Они также планируют изучить работу отдельных видов бактерий и выяснить, как сделать очистку загрязненной почвы еще эффективнее.

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