Убеждал, что деньги пойдут на взятку: на Южном Урале аферист выманил у бизнесмена 2,5 млн рублей

Миасец похитил 2,5 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В суд передали уголовно дело 51-летнего жителя Миасса о мошенничестве.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», хитрец притворился, что обладает большими связями в сфере ЖКХ. Он втерся в доверие к бизнесменам и предложил им стать посредником при передаче взятки в мэрию Челябинска. В ответ он обещал фирме муниципальные контракты на ремонт водопровода.

Получив 2,5 млн рублей, миасец никакую взятку передавать не стал, а просто положил деньги себе в карман. Но афера раскрылась.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.