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НовостиПроисшествия23 июля 2026 10:55

Убеждал, что деньги пойдут на взятку: на Южном Урале аферист выманил у бизнесмена 2,5 млн рублей

В Челябинской области мужчина пойдет под суд за мошенничество со взяткой
Елена КОЛЧИНА
Миасец похитил 2,5 млн рублей

Миасец похитил 2,5 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В суд передали уголовно дело 51-летнего жителя Миасса о мошенничестве.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», хитрец притворился, что обладает большими связями в сфере ЖКХ. Он втерся в доверие к бизнесменам и предложил им стать посредником при передаче взятки в мэрию Челябинска. В ответ он обещал фирме муниципальные контракты на ремонт водопровода.

Получив 2,5 млн рублей, миасец никакую взятку передавать не стал, а просто положил деньги себе в карман. Но афера раскрылась.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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