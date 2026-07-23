Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном районе Челябинска, в поселке Шершни введен локальный карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Режим карантина установлен на территории эпизоотического очага по улице Покровской. Зона в радиусе до 2 км объявлена неблагополучной.

На этой территории сроком на 179 дней запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных. Ограничения будут действовать до их официальной отмены, которая возможна через 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.

Администрации города и ветеринарной службе поручено ликвидировать очаг и не допустить распространения инфекции. Неделей ранее аналогичный карантин был введен в Советском районе на улице Октябрьской с такими же ограничениями в радиусе 2 км.

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