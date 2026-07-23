Ездил на «блатных» номерах и подделывал документы: задержание экс-полицейского в Челябинске попало на видео

Фото: кадр из видео СК России по Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника руководящего состава УМВД России по Челябинску. По версии следствия, он предоставлял поддельные документы, чтобы получать компенсацию за аренду жилья, хотя квартиры принадлежали ему. Сумма ущерба составила больше 260 тысяч рублей. Силовики опубликовали видео задержания экс-полицейского.

На кадрах его лицом впечатывают в пол, заламывают руки и зачитывают часть 3 статьи 159.2 УК РФ. Дальше в кадре – машина с откровенно «блатными» номерами и изъятая «красивая жизнь»: брошь, часы и пачка пятитысячных купюр.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, схему раскрыли сотрудники собственной безопасности полиции вместе с региональными управлениями ФСБ и Следственного комитета. Бывшему сотруднику вменяют мошенничество при получении выплат. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим возможным эпизодам.

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