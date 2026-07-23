Челябинские энерговоры выплатят сетевикам более двух миллионов рублей

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Специалисты челябинского филиала «Россети Урал» подвели итоги масштабной кампании по борьбе с незаконным потреблением электричества. Нарушителям, которых энергетики называют энерговорами, предстоит выплатить компании более двух миллионов рублей.

С начала 2026 года сотрудники предприятия провели более 60 рейдов в северной и центральной частях области, выявив свыше 200 фактов незаконного подключения. Проверки коснулись более двух тысяч граждан и 40 юридических лиц.

По результатам было составлено порядка 500 актов безучетного и бездоговорного потребления, из них более сотни — только за последние месяцы на сумму свыше двух миллионов рублей. Часть нарушителей уже добровольно возместила ущерб в размере 160 тысяч рублей, остальным предстоит сделать это по решению суда. В правоохранительные органы направлено более 130 заявлений для привлечения виновных к административной или уголовной ответственности.

Для выявления нарушений специалисты проверяют целостность пломб, наличие договоров и используют интеллектуальные системы учета, которые помогают фиксировать вмешательство в работу приборов. Компания напоминает, что самовольные подключения создают ненормативную нагрузку на сети, приводят к пожарам и снижают качество энергии для всех жителей

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