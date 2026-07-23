В Челябинской области начата разработка регионального Социального кодекса

Фото: Антон Иванов / «Объединение.РФ»

По поручению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области разрабатывается стратегический документ — Социальный кодекс. Инициатива обсуждалась на совещании с участием министра социальных отношений региона Натальи Лугачевой и вице-спикера Законодательного собрания Анатолия Еремина, возглавляющего благотворительный фонд «Объединение.РФ».

Документ призван систематизировать существующие меры поддержки, сделать их более эффективными и доступными для жителей. Главная задача нового кодекса — устранить бюрократические барьеры и обеспечить адресность помощи. Депутаты и эксперты уже прорабатывают механизмы упрощения процедур оформления льгот.

Особое внимание в рамках социальной политики уделяется работе фонда «Объединение.РФ», созданного в 2024 году ветеранами специальной военной операции и локальных конфликтов. Организация оказывает адресную помощь участникам боевых действий, включая психологическую реабилитацию, содействие в трудоустройстве и бесплатные юридические услуги по получению выплат. Фонд также активно поддерживает семьи военнослужащих, помогая детям защитников Отечества с лечением и подготовкой к поступлению в учебные заведения.

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