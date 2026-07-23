72 региональных дороги в Челябинской области находятся в ремонте

Фото: Миндортранс Челябинской области

В Челябинской области продолжается активная фаза дорожного сезона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся одновременно на 72 объектах региональной и муниципальной сети, сообщает областной Миндортранс.

Подрядные организации выполняют капитальный ремонт, реконструкцию и текущее содержание трасс: на одних участках уже укладывают асфальтобетонное покрытие, на других — готовят основание и водоотводные системы. К середине лета часть объектов уже введена в эксплуатацию. Завершен трехлетний капитальный ремонт дороги Новокаолиновый — Кизиличик — Песчаный, также отремонтированы участки Челябинск — Тимирязевский (5,6 км) и Миасс — Златоуст (8 км).

На данный момент специалисты продолжают укладку выравнивающего слоя асфальта на трассе Бродоколмак — Сугояк и устройство щебёночного основания на дороге Маячное — Троицк — Октябрьское. На участке Вандышевка — Грибановка монтируют систему водоотведения, а на объекте Первуха — Меседа — Тюлюк ведут земляные работы и ликвидацию пучин. Кроме того, в районе Катав-Ивановска идёт строительство водопропускных труб и подготовка к финальной укладке покрытия.

По итогам первого полугодия в регионе уже введено в эксплуатацию 28 километров обновленных дорог. Всего до конца строительного сезона по плану будет отремонтировано свыше 192 километров дорожной сети.

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