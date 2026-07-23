Футбольный арбитр из Челябинска получила возможность судить матчи РПЛ

Вера Опейкина. Фото: РФС

Уроженка Челябинска Вера Опейкина получит назначения на судейство футбольных матчей Кубка России и Футбольной национальной лиги. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич. Как сообщает РИА Новости, Опейкина - единственный арбитр в резервном списке, которая может судить игры высшего дивизиона.

37-летняя Вера Опейкина ведет судейскую карьеру с 2011 года и имеет квалификацию ФИФА. За последние три сезона она судила 13 матчей Первой лиги и шесть - Кубка России, в играх РПЛ она пока что участвовала только как видеоассистент рефери.

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