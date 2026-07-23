«Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Нэйтаном Легаре

Фото: ХК «Трактор»

Челябинский клуб объявил о подписании контракта с нападающим сборной Канады, рассчитанного на два сезона. Новым игроком челябинского «Трактора» стал 25-летний канадский форвард Нэйтан Легаре. Соглашение с хоккеистом, который был выбран на драфте НХЛ 2019 года клубом «Питтсбург Пингвинз», заключено до конца сезона 2026/2027.

Последние годы нападающий выступал в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз», где дебютировал в главной лиге мира в декабре 2024 года в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». За два сезона на уровне АХЛ в составе «Ютики Кометс» Легаре набрал 45 очков (30 голов и 15 передач) в 86 матчах при 178 минутах штрафа, зарекомендовав себя как агрессивного крайнего форварда.

Фото: ХК «Трактор»

— Хоккеисты такого склада являются штучным товаром, так как характер и боевые качества в случае с Легаре накладываются на высокую полезность на льду, умение эффективно играть в меньшинстве и приличный бросок. Нет сомнений, что этот форвард быстро вольется в нашу команду и в каждом матче будет выкладываться на 100%, — комментирует генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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