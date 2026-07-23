3 тысячи южноуральских школьников пересдали ЕГЭ

Фото: Министерство образования Челябинской области

Подведены итоги пересдачи Единого государственного экзамена, которая проходила в дополнительные дни - 8 и 9 июля. Всего этой возможностью воспользовались 99 тысяч учащихся. В Челябинской области пересдать экзамены решили почти 3 тысячи школьников.

При этом 73% ребят улучшили свои результаты. Прибавилось и стобалльников: три человека получили высший результат на пересдаче экзамена по информатике.

— В регионе насчитывается 181 участник ЕГЭ, получивший 100 баллов по результатам экзамена, в том числе 11 человек, набравших 100 баллов сразу по двум учебным предметам, — напомнили в областном министерстве образования.

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