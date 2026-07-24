В челябинском аэропорту 24 июля задерживаются рейсы

Вылет в Петербург отложен на четыре с половиной часа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Челябинска 24 июля задерживаются рейсы как на прилет, так и на вылет.

Вовремя на Южный Урал не удалось прибыть двум самолетам из Москвы, самолетам из Сочи и Санкт-Петербурга.

Обратные рейсы также опаздывают. В частности, вылет в Москву перенесен с 5:50 на 10:30, в Санкт-Петербург — с 8:00 на 12:30.

Работу петербургского аэропорта Пулково этим утром ограничила Росавиация для обеспечения безопасности. Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы только по согласованию.

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