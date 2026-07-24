Улица Социалистическая в Челябинске будет перекрыта с 25 июля

Ограничения вводят из-за ремонта сетей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Металлургическом районе Челябинска закроют участки двух улиц из-за ремонта теплотрассы.

Как сообщили в мэрии, с 23:00 25 июля до 6:00 1 октября нельзя будет проехать по отрезку улицы Социалистической между улицами Румянцева и Липецкой.

А с 23:00 17 августа до 23:00 24 августа закрыто будет еще и движение по улице Румянцева (в сторону улицы Мира) от пересечения с Электростальской до пересечения с Социалистической.

Завершить раскопки и восстановить благоустройство на двух улицах рассчитывают к 1 октября.

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