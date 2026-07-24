В Челябинске 242 дома остаются без горячей воды после 3-го этапа опрессовок

Третий этап опрессовок по графику проходил с 7 по 21 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске на этой неделе завершился третий этап массовых опрессовок, но горячая вода не вернулась в 155 многоквартирных домов, 87 частных, а также в два детских сада и две школы.

Восстановить горячее водоснабжение помешали аварии, обнаруженные во время гидравлических испытаний. Сейчас трубы чинят.

— Предельный срок завершения работ - 7 августа, — сообщили в «УСТЭК-Челябинск».

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