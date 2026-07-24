В Челябинской области ограничили движение из-за жары

Грузовикам разрешено выехать на трассы лишь поздно вечером Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области 24 июля ограничили движение на всех федеральных трассах. В период с 8:00 до 20:00 запрещен проезд грузовиков.

Как пояснили в региональном филиале ФКУ «Уралуправтодор», ограничения ввели, чтобы сохранить дорожное покрытие. Их причина – сильная жара. Когда температура подскакивает выше +32, дороги закрывают для большегрузов. А на 24 июля прогнозируют зной до +33 градусов.

В ближайшие два дня, по расчетам метеорологов, будет еще хуже. Температура поднимется до +35.

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