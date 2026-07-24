В Челябинской области сократилось количество ДТП на федеральных трассах

ДТП происходят реже Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года на трассе М-5 в Челябинской области случилось 42 ДТП. Это на 29% меньше, чем в том же периоде прошлого года.

В январе-июне 2025-го автоаварии унесли 18 жизней. В этом году погибли 10 человек.

На челябинском отрезке трассы «Иртыш» количество ДТП уменьшилось на 38%. В первом полугодии прошлого года в авариях там погибли четыре человека. В нынешнем году было два смертельных случая.

Дорожники связывают такую статистику с улучшением качество трасс благодаря ремонту.

— На трассах последовательно в течение последних двух лет приводятся в нормативное состояние сотни километров дорожного полотна, — прокомментировали в региональном филиале ФКУ «Уралуправтодор».

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