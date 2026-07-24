Достойные наследники Победы: Герой России Владислав Головин пообщался с юным конструктором дронов в Челябинске

Владислав Головин встретился с Егором Заикой (слева) на производстве Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинск приехал Герой России, руководитель Юнармии Владислав Головин. Он посетил волонтерский центр, где школьники вместе со взрослыми готовят помощь бойцам СВО, учатся собирать и пилотировать дроны.

В центре вместе с отцом-ветераном ГРУ работает 14-летний Егор Заика. Они передали фронту уже более 300 совместно собранных беспилотников. Егор стал самым юным лауреатом премии «Все для Победы»: награду ему вручал Владислав Головин, а сегодня он вновь встретился и пообщался с юным тружеником уже на производстве. Руководитель Юнармии ознакомился с тем, как ребята собирают дроны и учатся ими управлять, и призвал юнармейцев активнее вовлекать в эту работу своих товарищей.

— Егор — скромный парень, премия для него — ценность, но он не выставляет эту свою заслугу напоказ, а делает свое дело по призванию. Что самое важное, его поддерживают и наставляют его родители. Я услышал от него, что он пойдет по стопам отца. Это показатель преемственности поколений, — рассказал Владислав Головин. — Ребята вовлечены в помощь фронту по собственной воле, они заинтересованы, замотивированы собирать, программировать, отправлять изделия, оказывать конкретную поддержку бойцам. Каждый из них в будущем может гордо заявлять: «Да, я достойный наследник Победы! Я ковал эту Победу!». И уверен, что многие точно также в будущем будут защищать нашу страну.

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