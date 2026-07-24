Магнитогорец сбил двух подростков на самокате

Школьники вдвоем ехали на самокате по пешеходному переходу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Магнитогорске два подростка пострадали в ДТП на улице Советской.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, 14-летняя девочка и 13-летний мальчик ехали на электросамокате по пешеходному переходу. Их сбил 24-летний мужчина на Chevrolet Lanos.

— В результате ДТП несовершеннолетние получили серьезные телесные повреждения, — уточнили в ГАИ.

В полиции после происшествия проводят проверку.

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