Воспитание личным примером: Герой РФ Владислав Головин ответил на вопросы челябинских юнармейцев и молодогвардейцев о патриотизме

Владислав Головин — Герой России, начальник Главного штаба Юнармии и зампредседателя правления «Движения Первых» Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Герой России, начальник Главного штаба Юнармии и зампредседателя правления «Движения Первых» Владислав Головин пообщался с молодыми активистами Челябинска. Встреча состоялась в Штабе общественной поддержки «Единой России». Герой СВО с позывным «Струна» рассказал ребятам о том, как он учился в школе и выбрал военную карьеру, поделился опытом и ответил на вопросы по самым разным темам — от патриотизма до интернета.

— Задача у нас у всех — у Юнармии, у «Движения Первых» — общая — дать возможность ребятам проявить себя в будущем, — говорит Владислав Головин. — Считаю, что лучше нет идеологии для нашей страны, чем патриотизм. И верховный главнокомандующий об этом говорит. Патриотом быть необходимо. Страна огромная и защищать ее всем нам. Защищать не только с оружием в руках, но и формируя единство и собственное понимание этой общей задачи.

Владислав Головин добавил, что разнообразие молодежных движений в России — это большой плюс. Каждая организация имеет свою специфику, учитывает интересы разных групп молодых людей, национальные особенности, культуру и традиции регионов. Между ними выстраивается взаимодействие через соглашения, совместные мероприятия, обмен опытом. Это позволяет молодым людям осваивать дополнительные навыки, расширять кругозор и формировать ответственность за будущее страны.

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