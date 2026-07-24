Из-за 37-градусной жары Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Жаркая погода быстро не закончится Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области на период с 25 по 29 июля объявили штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют аномальную жару. По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха превысит климатическую норму на семь и более градусов. Столбики термометров могут подскочить до отметки в +37. Вдобавок с 26 июля на Южном Урале ожидают высокую пожарную опасность.

— Не допускайте разведения открытого огня в неустановленных местах и не оставляйте источники горения без присмотра. Даже небольшое возгорание может привести к беде, — обратились к жителям Челябинской области в ГУ МЧС.

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