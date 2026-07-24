Душевные хиты и невероятная энергетика: стало известно, кто из звезд приедет на Бушуевский фестиваль

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Певица Пелагея станет хедлайнером IX Бушуевского фестиваля в Златоусте. Об этом организаторы сообщили в официальной группе фестиваля. Певица выйдет на главную сцену 1 августа и исполнит свои самые известные композиции.

– Вас ждут душевные и по-настоящему родные мелодии в исполнении певицы, чье творчество объединяет традиции и современные музыкальные направления. Голос и невероятная энергетика Пелагеи станет прекрасным украшением Бушуевского фестиваля, – рассказали организаторы.

Традиционный Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия пройдет уже в девятый раз. Праздник продлится два дня, 1-2 августа 2026 года, на территории лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

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