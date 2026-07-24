В Челябинской области водитель-бесправник погиб после столкновения со столбом

Авария произошла ночью 24 июля Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Смеловском Верхнеуральского округа произошло смертельное ДТП.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 24-летний бесправник на ВАЗ-2107 ночью съехал в кювет и врезался в газовую опору. Водитель погиб на месте. Приехавшая бригада скорой помощи смогла только констатировать смерть.

Пострадал 20-летний пассажир легковушки. Его с места аварии увезли в больницу. Второй пассажир, 35-летний мужчина, обошелся без травм.

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