Алексей Текслер открыл «День поля – 2026» в Чебаркульском округе

Фото: пресс-служба губернатора.

В поселке Тимирязевский Чебаркульского округа стартовала ежегодная агропромышленная выставка «День поля – 2026». Мероприятие объединило аграриев, производителей техники, представителей науки и образования. Выставку открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что аграрный сектор области активно развивается: последние годы регион собирает более двух миллионов тонн зерновых, наращивает объемы масличных культур, овощей открытого и закрытого грунта.

На выставочной площадке представлена современная сельхозтехника: самоходные опрыскиватели, агродроны и беспилотные технологии для обработки полей.

Особое внимание на выставке уделили кадровому вопросу.

— Главное — это кадры, — отметил Алексей Текслер. — Национальный проект «Кадры в АПК» предполагает как формирование агроклассов, так и работу с колледжами и вузами. Система выстраивается так, чтобы ребенок заинтересовался еще со школьной скамьи, а дальше мог пройти через систему среднего или высшего образования.

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