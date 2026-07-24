Сотрудники полиции доставили подозреваемого из Краснодара в Челябинск по делу о мошенничестве на продаже цифровой техники

Челябинцы заказывали технику, но так ее и не дождались. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Челябинска избрал заключил под стражу на два месяца двоих фигурантов уголовного дела о хищении денег у покупателей цифровой техники. Подозреваемые, 36 и 30 лет, задержаны сотрудниками полиции. Второго соучастника оперативники доставили в Челябинск из Краснодара.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Мужчины предлагали купить технику от магазина «ПросторПротехно», а сами похищали деньги. По данным следствия, от действий преступной группы пострадали более 1000 человек, а общая сумма ущерба превысила 86 миллионов рублей.

— В настоящее время сотрудники полиции ищут других фигурантов, причастных к совершению мошеннических действий, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску. — Фиксируются факты легализации подозреваемыми денежных средств, полученных преступным путем.

Сейчас полицейские устанавливают всех участников преступной схемы и проверяют возможные эпизоды отмывания денег, добытых незаконным путем.

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