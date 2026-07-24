«Без вас Победа невозможна»: Герой России Владислав Головин встретился в Челябинске с женами и матерями участников СВО

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске сегодня работает Герой России, начальник Главного штаба Юнармии и зампредседателя правления «Движения Первых» Владислав Головин. Наряду с участниками молодежных объединений он встретился и с членами Женского движения «Единой России», куда входят жены и матери участников СВО. В самом начале встречи Владислав Головин поздравил с днем рождения Евгению Сулайменко, супругу мобилизованного в 2022 году челябинца, который сегодня выполняет задачи на Запорожском направлении.

Челябинки рассказали герою о проектах, которые реализует их движение. Один из них — «Вектор жизни — работа для СВОих», созданный три года назад на базе женских клубов при центрах занятости. Проект объединил органы власти и некоммерческие организации в стремлении помочь возвращающимся бойцам быстро вернуться к мирной жизни через трудоустройство. Были созданы специализированные банки вакансий, ярмарки для трудоустройства участников СВО, а также проект «Свои люди», обучающий работодателей выстраивать эффективный диалог с будущими сотрудниками с боевым опытом за плечами.

Владислав Головин поделился и своим опытом: рассказал о ситуациях, когда на фронте возникали проблемы с расходными материалами, с продуктами, но помощь из дома всегда приходила вовремя. Причем, по его словам, духовная поддержка — письмо или молитва — так же важны бойцам, как и посылки с вещами первой необходимости: маскировочными сетями или теплыми носками.

— Без тыла, который держат женщины, Победа невозможна. Тыл дает надежду — бойцам это важно почувствовать. Должно быть ощущение того, что ты нужен: когда ты выполняешь задачу, устаешь, но знаешь, что есть люди, которые верят в тебя, ждут, надеются, чтобы ты не сдался — это очень важно, — сказал Головин.

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