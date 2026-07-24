«Уралочки» Златоуста помогли сборной России дойти до бронзового финала

Фото: сайт world aquatics.

В драматичном полуфинальном матче Кубка мира по водному поло сборная России в серии послематчевых пенальти уступила действующему олимпийскому чемпиону — команде Испании. Основное время завершилось ничьей 10:10 — российские ватерполистки сумели отыграть два мяча за 21 секунду до окончания встречи. Однако в серии пенальти удача была на стороне испанок — 13:15.

В составе российской сборной выступают четыре представительницы златоустовской «Уралочки»: Мария Макарова, Ольга Лупиногина, Аниса Шарафутдинова и Полина Попова. Именно игроки «Уралочки» стали главными снайперами команды в полуфинале: Мария Макарова забросила три мяча, Ольга Лупиногина — два. На их счету пять из десяти голов сборной в основное время.

Теперь команде предстоит матч за бронзовые медали против хозяек турнира — сборной Австралии.

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