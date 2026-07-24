ФСБ изъяла оружие и взрывчатку у преступной группы в Магнитогорске

Сотрудники УФСБ изъяли оружие в Магнитогорске. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор организованной преступной группе, которая занималась незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ. Фигуранты признаны виновными по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ) и части 1 стастьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, противоправная деятельность пресечена во время оперативно-разыскных мероприятий. Установлено, что злоумышленники организовали тайник для средств поражения.

Сотрудники ФСБ изъяли самодельную мелкокалиберную винтовку, 68 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм, три электродетонатора и два отрезка детонирующего шнура со взрывчатым веществом.

Суд назначил организатору группы наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Соучастники приговорены к одному году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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