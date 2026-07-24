На Шершневском кольце в Челябинске начался ремонт

Фото: администрация Челябинска.

В Челябинске началось переустройство Шершневского кольца. Контракт на проведение работ был заключен 17 июля. На сегодня подрядчик приступил к работам.

Первый этап ремонта затронет проезд, который соединяет улицы Прибрежную и Лыжных Батальонов, а также разворотное кольцо на Прибрежной. В администрации Челябинска сообщили, что работы не повлияют на трафик и продлятся около двух недель. В дальнейшем эти участки сохранятся в существующей схеме движения.

Кроме того, на объекте появится остановка общественного транспорта, перекресток с пешеходным переходом и светофор.

— Затем приступим к расширению улицы Лыжных Батальонов на одну полосу, будет обустроена подпорная стенка в районе новой остановки, — рассказал заместитель начальника отдела капитального строительства и контроля качества комитета дорожного хозяйства Челябинска Алексей Буйло. — Постараемся не заужать проезжую часть. На самом Шершневском кольце ремонт будет идти порядка двух недель, в основном — в ночное время.

По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 15 сентября. Однако подрядчик обещает справиться до конца лета.

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