В атмосфере боевого товарищества: Герой РФ Владислав Головин обсудил с волонтерами и кандидатами в депутаты Госдумы поддержку участников СВО

Владимир Головин в штабе благотворительного фонда «Объединение.РФ» Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Одним из пунктов рабочего визита в Челябинск Героя России, начальника Главного штаба Юнармии и зампредседателя правления «Движения Первых» Владислава Головина стало посещение выставки «Музей СВО» на Кировке. Осмотреть ее он отправился вместе с группой кандидатов в депутаты Госдумы от Челябинской области во главе с председателем Законодательного собрания Олегом Гербером.

— Я сам из Кирова родом и мне было особенно тепло от того, что музей находится на пешеходной улице Кировка. Хорошо, что здесь большая проходимость, и молодежь имеет возможность познакомиться с экспозицией — современной, интерактивной, понятной и наглядной, узнать больше о подвигах своих земляков, — поделился впечатлениями руководитель Юнармии.

Затем Владислав Головин отправился в штаб благотворительного фонда «Объединение.РФ». Там его встретили выпускники региональной программы «Герои Южного Урала»: вернувшиеся с фронта бойцы, которые прошли переподготовку и приступили к работе в органах власти. С ними Головин обсудил ряд вопросов по улучшению системы поддержки участников СВО — он пообещал способствовать продвижению региональных инициатив на федеральном уровне.

— С коллегами мы обсудили проблему медицинского обслуживания бойцов, которые приезжают домой в отпуск, в гражданских поликлиниках, когда для этого не хватает возможностей военных госпиталей. Важная инициатива, которую следует рассмотреть на законодательном уровне. Есть общее чувство переживания за наших боевых товарищей — обязательно постараюсь донести эти идеи до руководителей, принимающих решения.

Приятной неожиданностью для Владислава Головина стала встреча в Челябинске с боевым товарищем. В 2022-м в Мариуполе он вместе с майором-десантником Артемом Барбашиным оборонял один и тот же дом, находясь в окружении. Сегодня Артем Барбашин — депутат городской Думы и директор фонда «Объединение.РФ». Таким образом, бывшие сослуживцы продолжают совместную работу в интересах тех, кто еще находится на фронте, и тех, кто возвращается домой.

Завершающим пунктом работы Владислава Головина в Челябинске стала встреча с губернатором Алексеем Текслером. С главой региона он обсудил патриотическое воспитание молодежи, подготовку молодых лидеров, а также расширение системы военного образования. А после переговоров Алексей Текслер показал герою монументы на Аллее Славы: памятник «Доблестным сынам Отечества», посвященный памяти павших воинов-интернационалистов и участников контртеррористических операций, и мемориал «Защитникам Отечества», возведенный в честь южноуральцев-участников СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.