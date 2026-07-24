Инспекторы Россельхознадзора нашли вредителей на 80% проверенных площадей

Большая работа поможет бороться с вредителями. Фото: Россельхознадзор Челябинской области.

В 1,2 млн гектаров лесов Челябинской области обнаружены опасные вредители. Их выявили во время ежегодного мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территорий сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Из 2,7 млн гектаров проверено 1,5 млн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки специалисты искали карантинных вредителей — сибирского шелкопряда, уссурийского полиграфа и усачей рода Monochamus. Эти насекомые могут нанести серьезный урон лесным насаждениям и имеют статус карантинных объектов в России и странах ЕАЭС.

Результаты мониторинга показали: на площади 1,2 млн гектаров присутствие опасных насекомых уже подтверждено.

Помимо лесов, инспекторы проверили 18 тысяч гектаров зерновых полей, 7,5 тысячи гектаров овощных культур и 20 гектаров теплиц. Всего отобрано 499 образцов, из которых 240 уже исследованы. Опасные вредители выявлены в каждом третьем образце.

Теперь отобранную древесину, насекомых и ловушки направят на фитосанитарную экспертизу в аккредитованные лаборатории. В случае подтверждения карантинных объектов проведут мероприятия по их локализации и уничтожению.

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