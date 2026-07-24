Челябинский вратарь Бутеец проведе сезон в китайском клубе

В 2022 году Вячеслава Бутееца задрафтовал «Анахайм Дакс». Фото: Личный архив героя публикации.

Вратарь ХК «Трактор» Вячеслав Бутеец отправится в аренду в китайский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «Белых Медведей».

ХК «Трактор» подписал с голкипером двустороннее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2027/2028. При этом ближайший чемпионат 26-летний воспитанник челябинского хоккея проведет в команде «Шанхайские Драконы» на правах аренды.

Вячеслав Бутеец родился в Челябинске 29 мая 2002 года. Воспитанник «Трактора» прошел все этапы клубной вертикали: от юниоров до «Белых Медведей», за которых дебютировал в МХЛ в сезоне 2019/2020. В ВХЛ голкипер впервые сыграл за «Челмет» в чемпионате 2021/22.

После непродолжительной аренды в «Сочи» в сезоне 2022/23 вратарь вернулся в Челябинск. В следующем чемпионате он впервые вышел на лед в форме «Трактора» в КХЛ, проведя один матч в регулярном первенстве. Основное время тогда Бутеец отыграл за фарм-клуб «Челмет».

Летом 2024 года Вячеслав принял решение попробовать силы в Северной Америке. В сезоне 2024/2025 он провел 36 встреч за «Талсу Ойлерс» в Лиге Восточного побережья и два матча за «Сан-Диего Галлз» в АХЛ. 3 декабря 2025 года состоялся его дебют в НХЛ — вратарь вышел на замену в домашнем матче регулярного чемпионата против «Юты». В сезоне 2025/2026 на его счету четыре игры в АХЛ и 44 встречи за «Талсу» в Лиге Восточного побережья.

Следующий сезон Бутеец проведет в Китае, выступая за «Шанхайских Драконов».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.