Благотворительный фонд помог обновить игровое пространство в Доме ребенка при ИК-5

Игровой уголок в Доме матери и ребенка при исправительной колонии помогает малышам развиваться. Фото: ГУФСИН по Челябинской области.

В Доме матери и ребенка при исправительной колонии №5 ГУФСИН России по Челябинской области появился новый спортивный комплекс для малышей. Яркое и безопасное оборудование поможет детям активно двигаться и развиваться через игру.

Учреждение на протяжении многих лет сотрудничает с благотворительными организациями. Особую помощь Дому ребенка регулярно оказывает фонд «Прикосновение к жизни». При его поддержке в этот раз обновили спортивный уголок, а в игровых комнатах появились новые развивающие игрушки и удобные контейнеры для хранения мячей, конструкторов и уличного инвентаря.

Дом матери и ребенка при ИК-5 — один из старейших в стране. Здесь работают воспитатели, психологи, логопеды и медики.

— Мы стараемся создать такие условия, чтобы малыши чувствовали себя в безопасности, росли здоровыми и любознательными, — рассказал начальник дома матери и ребенка Сергей Зарков. — Игровое пространство для них — не просто развлечение, это основа физического и эмоционального развития.

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