Молодой человек ехал на незарегистрированной машине. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Видео погони опубликовала Госавтоинспекция Челябинска. Преследование водителя на ВАЗ-2114 развернулось вечером 23 июля в Курчатовском районе. Инспекторы ДПС заметили незарегистрированный автомобиль и подали сигнал об остановке. Водитель требования не выполнил и попытался уехать. Сотрудники Госавтоинспекции включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и начали преследование. На неоднократные требования остановиться парень не реагировал.

Нарушителя задержали у дома № 11 по улице Живописной. За рулем оказался 18-летний молодой человек. Как выяснилось, водитель попытался скрыться, потому что его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

Погоня в Курчатовском районе

Кроме того, у нарушителя отсутствовал полис ОСАГО, а в ходе погони он нарушал правила дорожного движения. За все эти нарушения сотрудники ГИБДД составили административные материалы. Водителя также привлекли к ответственности за невыполнение требования об остановке.

Молодой человек отстранен от управления, а автомобиль помещен на спецстоянку.

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