На трассах Челябинской области ограничили движение фур из-за жары

Ограничение будет действовать до 10 вечера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области ограничили движение фур из-за жары. Об этом сообщает МЧС региона. В связи с повышением температуры воздуха до 32 градусов и более на федеральных трассах Челябинской области введены временные ограничения для тяжеловесного транспорта. Ограничения действуют 25 июля с 10:00 до 22:00.

Под запрет попали участки трасс А-310, Р-254 и М-5 «Урал». Решение принято из-за погодных условий — в жаркую погоду асфальтовое покрытие размягчается, и большегрузы могут разрушать дорожное полотно.

Водителям рекомендуется учитывать это ограничение при планировании маршрутов.

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