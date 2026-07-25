Ученые на Южном Урале впервые в России нашли редкий минерал гускрикит

Фото: журнал "Минералогия".

Российские ученые сделали значимое открытие на Булатовском каменном карьере в Челябинской области. Научная статья об этом опубликована в журнале «Минералогия». В одной из пегматитовых жил впервые на территории Российской Федерации обнаружен и охарактеризован редкий минерал из группы цеолитов — гускрикит.

Исследование провели специалисты с использованием современных методов диагностики. Полученные данные химического состава, порошковая рентгенограмма и инфракрасный спектр полностью подтвердили идентичность находки гускрикиту. Также впервые выполнен чертеж природного кристалла с индицированием всех его граней.

Название минерала происходит от карьера Гус-Крик в США, где он был впервые обнаружен. Теперь этот редкий цеолит пополнил коллекцию российских минералогических находок.

Открытие, по мнению исследователей, свидетельствует о целесообразности дальнейших работ по поиску других редких цеолитов на Булатовском карьере.

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