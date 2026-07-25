Поссорились с компанией и решили вернуться домой: полиция спасла заблудившихся в лесу Чебаркуля девушек

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Чебаркульском районе полицейские вывели из леса двух заблудившихся девушек. 22-летние подруги из Миасса приехали отдыхать в одну из деревень Чебаркульского района вместе с компанией. Однако со знакомыми они поссорились и около 6 утра решили вернуться домой на попутках. Подруги не нашли ничего лучшего, как сократить путь к трассе через лес, и заблудились.

Девушкам повезло, что была связь, и им удалось дозвониться до экстренных служб. Они позвонили в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский», и сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы сразу выехали на поиски.

Правоохранители поддерживали связь с девушками по телефону, помогли понять, где они находятся и передать данные геолокации. Примерно через час поисков полицейские обнаружили потеряшек в лесу. Их здоровью ничто не угрожало.

Стражи порядка успокоили девушек и доставили их на железнодорожный вокзал в Чебаркуле, откуда они самостоятельно уехали домой в Миасс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.