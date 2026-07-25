Алексей Текслер открыл 48-е сельские игры «Золотой колос» в Кунашаке

Сельские игры "Золотой колос" проводятся почти 50 лет. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер открыл 48-е областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос» и поздравил Кунашак с 290-летием.

В этом году в соревнованиях принимают участие более 2000 спортсменов из 22 муниципальных округов Челябинской области.

— Очень символично, что именно сегодня главные сельские игры нашего региона проводятся в Кунашаке, — отметил Алексей Текслер. — Здесь развивается спортивная инфраструктура. Скоро будет открыт новый ледовый дворец. Это один из лучших сельских спортивных центров, которые есть сегодня в регионе.

Глава региона сообщил, что за последние годы было построено 116 спортивных объектов во всех муниципальных образованиях.

Огонь игр зажгла трехкратная чемпионка мира по борьбе на поясах, чемпионка России по дзюдо, уроженка Кунашака Дина Гизатулина.

Первая сельская спартакиада «Золотой колос» состоялась еще в июле 1960 года в селе Еткуль. С тех пор соревнования стали традицией южноуральских селян.

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