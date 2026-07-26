«Челябинская область – регион сухопутный, но наша связь с военно-морским флотом крепка и нерушима»: Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем ВМФ

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих, ветеранов и всех причастных с Днем Военно-Морского Флота России. Он отметил, что сегодня моряки проявляют мужество и самоотверженность, выполняя боевые задачи.

– Сегодня в условиях специальной военной операции моряки проявляют подлинный героизм, самоотверженность и ответственность за судьбу своего Отечества, достойно участвуют в решении стратегических и боевых задач, всеми силами приближают нашу победу, – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также напомнил, что, несмотря на отсутствие выхода к морю, Челябинская область тесно связана с Военно-Морским Флотом. Южный Урал поддерживает несколько кораблей ВМФ, а предприятия региона выпускают оборудование для боевых судов и современные ракетные комплексы. Губернатор пожелал ветеранам и действующим военнослужащим крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Родины.

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