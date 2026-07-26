На трассах Челябинской области ограничили движение грузовиков

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей 26 июля с 08:00 до 20:00 ограничили движение грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы. Ограничение ввели из-за жары – оно действует при температуре воздуха выше +32 градусов.

Такие меры помогают сохранить дорожное покрытие. Ограничение распространяется на все федеральные трассы двух регионов и будет действовать, пока сохраняется жаркая погода.

Как сообщает Миндортранс Челябинской области, ограничения будут действовать четыре дня: с 26 по 29 июля включительно.

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