Отдал по влиянием почти 2,5 млн рублей: в Магнитогорске прокуратура через суд взыскала похищенные деньги с аферистов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска добилась через суд взыскания почти 2,5 млн рублей, которые местный житель потерял из-за мошенников. В 2025 году мужчину убедили передать наличные «для декларирования» курьеру. Молодой человек, как установило следствие, сам находился под влиянием аферистов, а затем через банкомат перевел 2 475 000 рублей на счета третьих лиц.

По факту мошенничества расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Деньги поступили на счета жителей Татарстана, Башкирии и Иркутской области. Прокуратура потребовала взыскать с владельцев счетов неосновательное обогащение, и суд полностью удовлетворил иск. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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