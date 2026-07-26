Пострадало пять человек: пьяный 18-летний водитель без прав устроил ДТП со скорой под Миассом

Фото: кадр из видео Госавтоинспекции Челябинской области

Вместо дороги домой 18-летний водитель ВАЗ-21099 устроил себе встречу со скорой помощью. Правда, не на парковке и не у больницы – легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем медиков, который ехал на вызов. В аварии пострадали пять человек.

ДТП произошло вечером 25 июля на первом километре дороги Миасс – Ленинск. По предварительным данным, молодой водитель на изгибе дороги не справился с управлением. Машина выехала на встречку и врезалась в скорую, за рулем которой находился водитель 1987 года рождения.

После столкновения помощь понадобилась уже самим участникам аварии. Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ-21099 – оба 2008 года рождения, водитель скорой и два фельдшера 1973 и 1983 годов рождения. Всех пострадавших доставили в больницу.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, у 18-летнего водителя не было главного документа для самостоятельной поездки – водительского удостоверения. Кроме того, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сам автомобиль также не был зарегистрирован.

Теперь обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Проверка продолжается.

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