Не усвоил урок: повторная пьяная поездка обернулась для челябинца конфискацией иномарки

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске 38-летний мужчина снова сел за руль пьяным и в итоге остался без автомобиля. Суд не только назначил ему обязательные работы и вновь запретил водить машину, но и конфисковал кроссовер в доход государства.

Как установил суд, в октябре 2025 года челябинец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, хотя ранее уже был лишен водительских прав за такое же нарушение.

Остановили его сотрудники Госавтоинспекции на улице Маршала Чуйкова. У водителя были явные признаки опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Курчатовский районный суд признал мужчину виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили 200 часов обязательных работ и на два года запретили садиться за руль.

Самым дорогим последствием поездки стала конфискация автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max. Кроссовер обращен в доход государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.