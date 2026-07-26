Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2026 9:23

«Киара явно оценила, а вот Севе, как обычно, мы ничем не угодили»: в челябинском зоопарке показали необычный способ спасти животных от жары

Львам в челябинском зоопарке сотрудники подарили снежные сердца
Мария БАРАНОВА
Фото: кадр из видео челябинского зоопарка

Фото: кадр из видео челябинского зоопарка

Пока жители Челябинской области спасаются от жары под кондиционерами, львам в зоопарке приготовили куда более оригинальный подарок – сердца из снега. Получилось и романтично, и прохладно.

Видео с необычным сюрпризом опубликовала пресс-служба Челябинского зоопарка. Львица Киара сразу оценила подарок: с удовольствием валялась в снегу и облизывала ледяные сердца. А вот лев Сева решил сохранить невозмутимость и наблюдал за происходящим со стороны.

– Киара явно оценила, а вот Севе, как обычно, мы ничем не угодили, – с прокомментировали сотрудники зоопарка.

Необычное угощение пришлось как нельзя кстати. Сейчас в Челябинской области стоит жара до +32 градусов, а по данным Gismeteo, по ощущениям температура достигает +37.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.