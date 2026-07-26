«Киара явно оценила, а вот Севе, как обычно, мы ничем не угодили»: в челябинском зоопарке показали необычный способ спасти животных от жары

Фото: кадр из видео челябинского зоопарка

Пока жители Челябинской области спасаются от жары под кондиционерами, львам в зоопарке приготовили куда более оригинальный подарок – сердца из снега. Получилось и романтично, и прохладно.

Видео с необычным сюрпризом опубликовала пресс-служба Челябинского зоопарка. Львица Киара сразу оценила подарок: с удовольствием валялась в снегу и облизывала ледяные сердца. А вот лев Сева решил сохранить невозмутимость и наблюдал за происходящим со стороны.

– Киара явно оценила, а вот Севе, как обычно, мы ничем не угодили, – с прокомментировали сотрудники зоопарка.

Необычное угощение пришлось как нельзя кстати. Сейчас в Челябинской области стоит жара до +32 градусов, а по данным Gismeteo, по ощущениям температура достигает +37.

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