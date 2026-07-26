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НовостиОбщество26 июля 2026 10:20

Аренда закончилась еще в 2016 году: в Челябинске спустя десять лет снесли незаконную автостоянку

В Челябинске демонтировали автостоянку с истекшим договором аренды
Мария БАРАНОВА
Фото: Прокуратура Челябинской области

Фото: Прокуратура Челябинской области

Автостоянку возле домов № 16 на улице Туруханской и № 47Б на улице Новороссийской в Челябинске демонтировали после проверки прокуратуры.

Выяснилось, что договор аренды земельного участка закончился еще в 2016 году. Несмотря на это, стоянка продолжала периодически работать. Прокуратура внесла меры реагирования, после чего администрация города демонтировала незаконно размещенную автостоянку.

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