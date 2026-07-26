Проверили любителей скорости: на Южном Урале за сутки выявили 116 нарушений среди мотоциклистов

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Мотоциклисты без прав, пьяные водители и подростки за рулем – такие нарушения выявили сотрудники Госавтоинспекции во время профилактической акции «Мотоциклист» в Челябинской области.
За прошедшие сутки полицейские пресекли 116 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. Всего с начала рейда инспекторы выявили уже больше 480 таких случаев.
Среди нарушителей оказались 28 мотоциклистов, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования. Четверо из них сделали это повторно – теперь им может грозить уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.
Еще 134 водителя сели за руль без водительского удостоверения нужной категории или будучи лишенными права управления.
Не обошлось и без несовершеннолетних. Инспекторы нашли 44 подростков, которые управляли транспортом до достижения 16 лет. В отношении их родителей составили административные материалы – им грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Все нарушители привлечены к ответственности, а часть мототранспорта отправили на специализированную стоянку.
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