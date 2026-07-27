+36 и без осадков: рабочая неделя начинается с жары. Рассказываем, когда придут дожди

В такую жару многие отправляются на пляжи. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Летний зной и не думает пока уходить из Челябинской области. Новая неделя начинается с жары и палящего солнца. Такой прогноз дали в Челябинском гидрометеоцентре.

Днем в понедельник, 27 июля, температура поднимется до +31, +36 градусов. Ветер будет слабым, а вот осадков в этот день можно не ждать.

В Челябинске ночью температура опускалась до +20, +22 градусов. Но утром она активно поднимается. Уже к полудню обещают +33, +35.

Другие сервисы сообщают, что освежающие дожди придут на Южный Урал уже в эту среду и задержатся надолго. А к концу недели опустятся столбики термометров до +20.

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