Маршрутчика с поддельными правами сняли с рейса №91 в Челябинске

Все выяснилось во время проверки документов. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Водитель маршрутки №91 в Челябинске работал с поддельными правами. Узнали об этом совершенно случайно, когда остановили общественный транспорт, чтобы проверить документы. Тогда то и оказалось, что 30-летний шофер работал, нарушая закон.

– Мужчина был немедленно отстранен от управления транспортным средством. Маршрутное такси помещено на специализированную стоянку, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

Сейчас проводится проверка, сотрудники полиции выясняют, кто сделал подделку. А на водителя уже составили административные протоколы сразу за несколько нарушений: управление автомобилем без прав, движение с не включенным ближним светом фар, непристегнутый ремень безопасности и невключение указателя поворота.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.